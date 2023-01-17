«Роснефть» подала иск против Rosneft Trade Limited на $893,6 млн

«Роснефть» обратилась в арбитражный суд Москвы для взыскания более $893,6 млн (около 61,4 млрд руб.) с зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited, следует из картотеки суда. Основания для иска в материалах суда не уточняются.

Исковое заявление «Роснефти» поступило в суд 12 января, 16 января оно было принято к производству. Предварительные слушания по делу назначены на 31 мая.

Также с требованиями о взыскании с Rosneft Trade Limited денежных средств выступила дочерняя компания «Роснефти» АО «РН Холдинг». В материалах арбитражного суда сумма иска не сообщается. Предварительное заседание назначено на 13 февраля.

В 2015 году Минторг США объявил об очередном расширении санкций против России. В санкционный список попали и структуры «Роснефти», в том числе трейдинговые компании Rosneft Trading, Rosneft Trade Ltd и «РН-Холдинг» (бывший «ТНК-BP Холдинг»).