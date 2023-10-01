Новак: в будущем запрет на экспорт топлива коснется тех, кто его не производит

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность в будущем ввести полный запрет на экспорт топлива из РФ для всех, кто не является его производителем. По словам чиновника, это должно помочь в борьбе со «спекулянтами и перекупщиками», которые завышают цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Рассматриваются запретительные меры на поставки продукции на экспорт для тех, кто не является производителем нефтепродуктов. То есть так называемые, спекулянты, перекупщики. И это тоже немаловажный факт, потому что на сегодня очень выгодно покупать на бирже и перепродавать, зарабатывая на этом и не поставляя товар на внутренний рынок»,— рассказал господин Новак в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (фрагмент опубликован на сайте ВГТРК).

21 сентября правительство РФ запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. Исключение — экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Решение было принято после длительного периода роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице правительством России. Сколько будет действовать запрет — неизвестно.

27 сентября президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания предложил регулировать топливный рынок по аналогии с рынком удобрений: разрешать экспорт только после наполнения внутреннего рынка. Он отметил, что, несмотря на снижение оптовых цен, в рознице стоимость бензина все равно растет, поэтому властям страны необходимо подумать над новыми более эффективными мерами.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Топливо внутреннего сгорания».

Александр Кислов