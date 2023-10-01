Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новак: в будущем запрет на экспорт топлива коснется тех, кто его не производит

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность в будущем ввести полный запрет на экспорт топлива из РФ для всех, кто не является его производителем. По словам чиновника, это должно помочь в борьбе со «спекулянтами и перекупщиками», которые завышают цены.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Рассматриваются запретительные меры на поставки продукции на экспорт для тех, кто не является производителем нефтепродуктов. То есть так называемые, спекулянты, перекупщики. И это тоже немаловажный факт, потому что на сегодня очень выгодно покупать на бирже и перепродавать, зарабатывая на этом и не поставляя товар на внутренний рынок»,— рассказал господин Новак в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (фрагмент опубликован на сайте ВГТРК).

21 сентября правительство РФ запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. Исключение — экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Решение было принято после длительного периода роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице правительством России. Сколько будет действовать запрет — неизвестно.

27 сентября президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания предложил регулировать топливный рынок по аналогии с рынком удобрений: разрешать экспорт только после наполнения внутреннего рынка. Он отметил, что, несмотря на снижение оптовых цен, в рознице стоимость бензина все равно растет, поэтому властям страны необходимо подумать над новыми более эффективными мерами.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Топливо внутреннего сгорания».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...