Россия разыгрывает БРИКС

Ассоциации российских разработчиков и дистрибуторов видеоигр просят от государства помощи в учреждении в странах БРИКС паблишеров для распространения их продуктов, компенсации затрат на маркетинг и содействия в получении специальных лицензий для работы в КНР. Но сами участники рынка уточняют, что в БРИКС его большая часть приходится на мобильные игры, для которых способы дистрибуции и получения доходов в РФ пока не очевидны. А в некоторых крупных компаниях вообще говорят о ненужности господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство и дистрибуторы видеоигр подготовили предложения по продвижению российских игр на зарубежных рынках, рассказали “Ъ” два источника в отрасли и подтвердили в Минцифры. В министерстве пояснили, что речь идет, в частности, о проведении «мероприятий на территории дружественных государств», «поддержке компаний-разработчиков», а также «развитии многосторонних связей в сфере видеоигровой индустрии».

Владимир Путин 17 августа по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» утвердил перечень поручений, который оговаривал подготовку до 30 сентября предложений «по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского ПО».

“Ъ” ознакомился с предложениями, направленными участниками отрасли в Минцифры и профильные АНО. Так, Организация развития видеоигровой индустрии (ее возглавляет сооснователь PvP.Tools Василий Овчинников) в письме в «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» просит продолжить работу по «получению особых лицензий» для выпуска российских видеоигр в Китае (подробнее см. “Ъ” от 15 июня).

Также речь идет о том, чтобы создать «совместных паблишеров со странами БРИКС» для экспорта российских и импорта зарубежных игр, учредить экспертные центры, которые будут консультировать российских разработчиков в части особенностей регулирования рынков в странах БРИКС, а также «облегчить трансграничные платежи для территориально распределенных разработчиков видеоигр».

Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ, входит VK Play, Innova и т. д.), говорит источник “Ъ”, близкий к Минцифры, предлагает «создать на площадке БРИКС+ отдельную структуру, куда войдут представители отраслевых ассоциаций из стран-участниц объединения». Это нужно для «налаживания технологического и экономического сотрудничества».

Вторая идея АПРИОРИ, добавляет собеседник “Ъ”, касается организации международных киберспортивных турниров: «Речь идет не об "Играх будущего", а о новых проектах».

Директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде уточнила, что эта организация также направила Минцифры свои идеи, но уже о поддержке всех креативных сегментов: «Мы предлагаем продвигать индустрию развлечений комплексно». Одно из предложений — субсидирование затрат креативного сектора на международное маркетинговое продвижение.

Страны БРИКС, а также регионы, в которые они входят, составляют существенную долю глобального рынка видеоигр. Так, по данным аналитического отчета NewZoo за 2022 год, общий объем рынков Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки составляет $111,4 млрд, на них приходится 76% от глобального рынка (см. график).

Пожелания ассоциаций звучат масштабно, но не отвечают на главный вопрос — как студии смогут распространять игры на рынках с преобладанием мобильного гейминга, где на 99% устройств установлен Google Play, говорит глава московского подразделения Lesta Games Гаухар Алдиярова.

Основу рынков в странах БРИКС формируют мобильные игры, подтверждает директор 1C Game Studios Альберт Жильцов: «Возникает две проблемы. Первая — неясно, как бороться с фактически монопольным положением зарубежных магазинов мобильных приложений. Вторая — неочевиден способ получения платежей».

Господин Жильцов при этом полагает, что разработчики и дистрибуторы не должны рассчитывать на господдержку: «Опыт показывает, что рынок способен развиваться и без протекционизма».

Никита Королев