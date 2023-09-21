Игра в партнерство

Несмотря на санкции и другие ограничения, в некоторых отраслях бизнесу из РФ удается сохранять и даже развивать стратегическое присутствие на формально «недружественных» рынках. В частности, выяснил “Ъ”, отечественные дистрибуторы видеоигр обсуждают сотрудничество с южнокорейским государственным агентством креативного контента KOCCA. Корейские игры уже представлены в РФ, как и отечественные в Корее. В перспективе стороны надеются запустить совместные образовательные программы, а также наладить коммуникацию с чиновниками для обмена опытом в регулировании индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам собеседников “Ъ” на рынке разработки и дистрибуции видеоигр, 13 сентября в корейском культурном центре в Москве прошла встреча, посвященная перспективам продвижения российских продуктов в Южной Корее. Участвовали представители Lesta Games, Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ, входят VK, Innova, Astrum и другие), Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ, учреждена основателем «Канобу» Гаджи Махтиевым, сооснователем PvP.Tools Василием Овчинниковым и другими), АНО «Цифровая экономика» и государственного южнокорейского агентства креативного контента (Korea Creative Content Agency, KOCCA).

Источники “Ъ” говорят, что обсуждались, в частности, визит официальной делегации российских представителей на выставку игровой индустрии G-Star, которая пройдет в ноябре в Пусане. Российская сторона рассчитывает также принять участие в конференциях и закрытых встречах с профильными корейскими чиновниками, в чем должно помочь KOCCA. По словам одного из участников встречи, ситуацию осложняют подчеркнуто потеплевшие отношения России с Северной Кореей (см. “Ъ” от 13 и 14 сентября). Так, уточнил собеседник “Ъ”, представитель KOCCA в России Ким Си Ву сообщил, что «в связи с недавним визитом в Россию главы КНДР могут возникнуть сложности в организации официальной помощи российской стороне».

Сам Ким Си Ву в разговоре с “Ъ”, впрочем, наличие таких сомнений не подтвердил. Он говорит, что KOCCA прорабатывает предложения о сотрудничестве от российских игровых студий: запуск программы стажировок, участники которой смогут без получения визы в течение 60 дней обучаться в корейских компаниях и вузах, помощь в организации поставок игр. «Насколько я знаю, Lesta Games и Innova уже заключили соглашения по паблишингу в РФ множества корейских видеоигр, новые договоры могут быть подписаны на G-Star»,— пояснил “Ъ” господин Ким. В Lesta Games “Ъ” уточнили, что ведут переговоры «с различными, в том числе и с корейскими студиями».

Российские компании заинтересованы не только в импорте корейских, но и в экспорте отечественных видеоигр. Господин Ким отметил, что одна из российских студий договорилась о локализации своей игры в Южной Корее. По данным “Ъ”, речь идет об онлайн-шутере «Калибр» от 1С. Компания ведет переговоры с «крупным корейским паблишером» о локализации игры, подтверждает один из собеседников на рынке. Директор 1C Game Studious Альберт Жильцов сказал “Ъ”, что «комментировать ситуацию преждевременно».

По итогам 2022 года объем рынка видеоигр в Южной Корее составил $16,4 млрд (рост на 0,9%), писал HC Games со ссылкой на данные KOCCA. Research and Markets прогнозировал, что к 2026 году рынок видеоигр Южной Кореи достигнет $20,98 млрд. Глобальный объем рынка видеоигр по итогам прошлого года NewZoo оценивал в $182 млрд. Российский рынок в My.Games оценивали по итогам 2021 года в 165 млрд руб. ($1,7 млрд по курсу ЦБ на 19 сентября 2023 года).

Источники “Ъ” на российском рынке отмечают, что сотрудничество с корейскими компаниями «всегда было интересно отечественным дистрибуторам». «Проекты Lineage 2, Archeage, Aion, Black Desert Online уже много лет в РФ»,— поясняет один из собеседников “Ъ”, подчеркивая, что после начала военных действий на Украине «никто из корейцев рынок не покинул, а значит, с ними можно начинать новые проекты».

«Взаимодействие с южнокорейскими партнерами не ограничивается работой с КОССА, и мы будем искать новые эффективные пути сотрудничества,— подтверждает гендиректор АПРИОРИ Александр Михеев.— Игровой рынок страны сейчас считается одним из крупнейших, мы заинтересованы в партнерстве и обмене контентом». Глава РВИ Василий Овчинников добавил, что российские разработчики и дистрибуторы заинтересованы в том, чтобы изучить опыт профильных корейских чиновников и ассоциаций: «В Южной Корее отлично выстроена система регулирования и поддержки игрового рынка. Мы бы могли многому у них научиться».

Никита Королев