COVID-19 разгоняет волну

В России выявлен почти трехкратный прирост числа зараженных COVID-19 за месяц. За последнюю неделю сентября инфекцию обнаружили у 14 тыс. человек против 5 тыс. в начале месяца. О том, что заболевших стало больше, сообщил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава ведомства, однако, уточнил, что количество госпитализаций не увеличивается. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, утверждают, что в стране пока не зафиксировано ни одного случая заражения «пиролой» — этот вариант коронавируса начал распространяться в Америке, Европе и Африке.

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Между тем действующие вакцины вряд ли смогут обеспечить серьезную защиту от этой мутации, когда она доберется до России, полагает вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор Высшей школы экономики Василий Власов:

«Новый штамм обладает, судя по всему, еще большей заразностью. Что же касается его вирулентности, то есть способности вызывать тяжелые заболевания, то уже сейчас можно довольно уверенно сказать, что он, по крайней мере, не отличается в худшую сторону от "омикрона".

Сейчас у людей есть приобретенный иммунитет после заболевания, у некоторых он еще остался после вакцинации. Даже если сейчас поднимется высокая волна заболеваемости, можно надеяться, что все будет протекать достаточно доброкачественно.

Думаю, что количество заболевших коронавирусной инфекцией будет расти вместе с количеством заболевших всеми простудными заболеваниями до середины зимы. В какой-то момент свою роль сыграет и грипп, который может дать более высокие показатели. Вероятно, это будет уже после Нового года.

Если же говорить про вакцины, то на защиту от инфекции были проверены только те из них, что были созданы против оригинальной версии китайского вируса. Все последующие изучались просто путем изменений в крови, которые они вызывают.

Это значительно менее надежный способ оценки защитного свойства вакцин, но есть основания полагать, что у тех вариантов, что сейчас производятся, некоторая защитная сила имеется».

Между тем Роспотребнадзор заявил о приостановке вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Решение объяснили тем, что состав препарата необходимо обновить. Вскоре должны начаться клинические исследования адаптированного под новые варианты коронавируса «Спутника V», сообщили в Минздраве.

Нарастить производство вакцин, если это потребуется, можно будет в короткие сроки, полагает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«Понятно, что сейчас объемы спроса намного ниже, чем на пиках предыдущих волн. Есть эффективные средства для профилактики в виде вакцин, их можно достаточно быстро доработать под актуальные штаммы и обеспечить объем производства, который позволит начать массовую программу по вакцинации.

Так что ждем, как будет развиваться ситуация. Если она будет ухудшаться, то в пределах полутора-двух месяцев можно развернуть масштабную вакцинацию. Препараты, по сути, разработаны, нужно просто обеспечить их выпуск в необходимом объеме».

Во время волн COVID-19 многие иммунологи по-прежнему рекомендуют принимать цинк, селен и витамин D, чтобы повысить противовирусную защиту.

Сейчас пациентам доступны препараты, способные до минимума снизить риск осложнений при заражении новыми штаммами, подчеркнул кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев. Однако, по его словам, наиболее эффективные из них опасно принимать без острой необходимости:

«Сейчас в арсенале появились достаточно серьезные противовирусные препараты, в том числе отечественные, которые по ряду исследований могут снижать риск госпитализации и смертельного исхода выше, чем на 90%.

Это весьма значительная защита при условии, если они применяются в первые дни заболевания. Речь идет о таких препаратах, скажем, как "Скайвира" и "Миробивир". Так что вопрос о вакцинации так же остро, как с момента появления и распространения коронавирусной инфекции, сейчас не стоит.

Конечно, не каждому человеку, который заболел, необходимо сразу принимать данный вид препаратов. Это нужно делать только после консультации врача, когда он сочтет, что существуют риски тяжелого течения заболеваемости, в том числе у пациентов старшей возрастной группы и у людей, у которых есть сопутствующие хронические заболевания.

Это достаточно серьезная группа противовирусных сильных препаратов, и, конечно, у этой категории лекарственных средств существуют побочные эффекты».

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить всеобщий масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими вирусами сейчас не требуется.

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Петр Шадрин