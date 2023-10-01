Смоленский губернатор сообщил об уничтожении пяти беспилотников над регионом

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что утром 1 октября в регионе было сбито ПВО и подавлено РЭБ пять украинских беспилотников. В результате уничтожения БПЛА пострадавших нет, добавил он.

«На данный момент ВСУ пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы»,— написал смоленский губернатор в своем Telegram-канале.

В Минобороны России также подтвердили, что средствами радиоэлектронной борьбы и системами противовоздушной обороны в Смоленской области было подавлено и сбито пять украинских беспилотников, пытавшихся «совершить террористические атаки».

Ранее сегодня, 1 октября, сообщалось об уничтожении украинского дрона над Краснодарским краем. Из-за попытки атаки беспилотника был закрыт на прием и отправление самолетов международный аэропорт Сочи. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины рынка в городе Шебекино, в результате обстрела ранения получили трое местных жителей.

Что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов