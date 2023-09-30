Зеленский: на Украине будут производить оружие на деньги от продажи активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране будет развернут масштабный международный кластер по производству оружия и военной техники. По его словам, в Киеве уже прошел форум, в ходе которого был создан «альянс оборонных индустрий», который будет финансироваться за счет продажи конфискованных российских активов. Слова президента приводятся в сообщении Telegram-канала его офиса.

Владимир Зеленский добавил, что на форуме оборонных индустрий в Киеве были представлены более 30 стран и 252 военные компании, которые производят Киеву «полный спектр оружия, оборонных систем и решений». 13 военных компаний уже подписали декларацию о готовности открыть свои производственные мощности в украинских городах, это позволит Киеву не ждать зарубежных поставок вооружений для нужд ВСУ.

28 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Великобритании и Франции посетили Киев. По данным The New York Times, эти визиты были сделаны с целью обсудить наращивание производства западного оружия непосредственно на территории Украины. Как отмечает газета, европейские чиновники сознают необходимость сокращения военной поддержки Украины из-за истощения собственных запасов. В силу этого они преподносят расширение собственной военной промышленности Киева как необходимое экономическое развитие страны.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов