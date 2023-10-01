Что ждет россиян в октябре 2023 года

Повышение НДС на сэндвичи, увеличение штрафов за неявку в военкомат, новые основания для лишения гражданства и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

С 1 октября НДС на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда будет повышен до 20%. Ранее продавцы применяли к этим товарам ставку в 10%, поскольку их относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения.

Как меняется количество посетителей в российских фастфудах — в материале «Ъ».

С 1 октября российским банкам запрещается использовать SWIFT для переводов внутри России. При подобных операциях должны применяться лишь отечественные сервисы.

Как Центробанк принимал новые ограничения — в материале «Ъ».

С 1 октября повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотекам. Наибольшая надбавка устанавливается на кредит на строящееся жилье с первоначальным взносом в 10% — 900%.

Какая ипотека выгодна в 2023 году — в материале «Ъ».

С 1 октября неквалифицированные инвесторы не смогут торговать рядом иностранных ценных бумаг. Всего под ограничения попадут около 700 ценных бумаг.

Как Центробанк рекомендовал брокерам информировать инвесторов — в материале «Ъ».

С 1 октября банки будут обязаны страховать клиентов не только от повреждения или потери карточки, но и от мошеннических списаний.

Как предлагалось создать страховку от мошенников — в материале «Ъ».

С 1 октября начнет действовать закон о гаражных объединениях. Документ определяет такие понятия, как территория «гаражного назначения» и «гаражный комплекс». Новый закон также регулирует оформление этих объектов.

Почему КПРФ требовала от Московской мэрии ввести мораторий на снос гаражей — в материале «Ъ».

С 1 октября будет увеличен штраф за неявку в военкомат без уважительной причины. Его размер составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Кроме того, работодатель станет обязан обеспечивать оповещение и явку сотрудника в военкомат по мобилизации. За нарушение должностному лицу будет грозить штраф от 60 тыс. до 80 тыс. руб., а юридическому — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Когда начнет работать единый цифровой реестр воинского учет — в материале «Ъ».

С 1 октября на портале «Госуслуги» станет обязательной двухфакторная аутентификация. Если у пользователя отключена эта функция, то с начала месяца система автоматически предложит вход с СМС-подтверждением.

Как у граждан появилась возможность оплачивать НДФЛ и другие налоги на «Госуслугах» — в материале «Ъ».

С 1 октября по 30 ноября компании должны совершить обеспечительный платеж в счет налога на сверхприбыль.

Как рассматривался закон о налоге на сверхприбыль — в материале «Ъ».

С 26 октября вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ появится процесс прекращения гражданства. Новыми причинами для его применения станут дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию ВС РФ. Кроме того, для получения гражданства будет необходимо подтверждать знание истории России и законов РФ.

Как Совет федерации рассматривал новый закон о гражданстве — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов