Мошенникам приготовили место в страховке

Центробанк предложил создать страховку от мошенников. Проблема доверчивых клиентов, которые сами переводят деньги неизвестным или делятся с ними данными своих карт, становится более острой: объем похищенных средств только в третьем квартале вырос на 25% и составил 4 млрд руб. Регулятор отмечает, что банки почти никогда не компенсируют потери, бессильны и базовые страховые договоры. Но ситуация может измениться, если создать отдельный продукт для жертв мошенников. Однако на рынке идею встретили со скепсисом. Почему? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Логику ЦБ понять можно — каждый раз после всплеска телефонного мошенничества клиенты осаждают банки и стремятся вернуть потерянное. Но, как следует из статистики регулятора, шанс на успех всего 3,5%. Новая идея позволит переложить ответственность на страховые компании. Клиент сможет добровольно оформить договор как раз на тот случай, если под воздействием социальной инженерии отдаст деньги злоумышленникам. Тогда, если банк ему откажет, компенсация все равно будет. Правда, эксперт одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев не уверен, что страховщики на это пойдут:

«Когда человек отдает деньги, приходит и говорит, что его обманули, высок риск мошенничества со стороны самих клиентов банка, если они будут за это получать компенсацию. Страховая вряд ли сможет доказать, действительно гражданина обманули или он в сговоре с мошенниками, которым ушли средства. Если же это закрепят законодательно, компании будут нести убытки. Стоить этот продукт будет очень дорого, и тогда самим клиентам окажется невыгодно заключать такие договоры».

С теми же опасениями выступил Всероссийский союз страховщиков. Там предупредили, что у участников рынка, как и у банков, не слишком много возможностей расследовать подобные дела и, соответственно, делать вывод о наличии мошеннических схем. Впрочем, сразу отметать эту идею не стоит. Эксперт в сфере страхования Николай Галушин говорит, что она может сработать при уточнении некоторых деталей:

«Я вижу компромисс с точки зрения согласования позиций коммерческих банков, страховщиков и Банка России по объему страхового покрытия и каким-то ограничителям, которые, с одной стороны, не дадут прийти в этот сегмент мошенникам, с другой — позволят страховщикам оценивать эти риски, но до 100 тыс. руб. Или дополнительно верифицировать совершаемые операции».

Если же новый страховой продукт не появится, единственной возможностью вернуть деньги останется обращение в полицию. Но и тут шансы на успех довольно призрачны. Эксперт направления специальных сервисов компании «РТК-Солар» Александр Вураско объясняет, что у правоохранителей не так много инструментов для привлечения виновных к ответственности:

«Процесс расследования непростой. Это не потому, что полиция ничего не делает, а потому, что преступлений много и расследовать их очень долго.

Это хорошо отлаженная индустрия: все номера телефонов, банковские счета оформляются на подставных лиц, которых регулярно задерживают. Но они, во-первых, сами непосредственно хищений не совершали, то есть всю сумму с них не стребовать. Во-вторых, они никого не могут сдать, потому что банально этого не знают. Если вдруг получится задержать злоумышленников, одно дело — привлечь их к ответственности, другое — вернуть деньги. И, к сожалению, иногда оказывается, что мошенники находятся не в России».

Впрочем, это еще не все варианты, как улучшить жизнь жертвам мошенников. ЦБ также предлагал установить так называемый период охлаждения. Схема такая: клиент переводит деньги за товар или услугу — понимает, что его обманули, и отменяет операцию. Но участники рынка снова раскритиковали идею, потому что так же могут поступить и злоумышленники, которым товар все-таки передали.

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