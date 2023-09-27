Главные новости за 27 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Государственное агентство ТАСС сообщило о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Мэрия Краснодара и ООО «Инвестстрой» Сергея Галицкого продлили до 2028 года соглашение на реконструкцию кинотеатра «Аврора».

Правительство РФ в 2024 году увеличит на 58,6 млрд руб. субсидии на строительство автотрассы «Джубга — Сочи».

Сын Иосифа Кобзона, Андрей Кобзон подал иск о защите прав потребителей в Пресненский суд Москвы против застройщика своего дома в Сочи.

До конца 2024 года Краснодарский край закупит автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы белорусского производства на более чем 12 млрд руб.

В Армянске при попытке пересечь государственную границу задержали жителя Краснодара, планировавшего примкнуть к ВСУ.

За сентябрь 2023 года Краснодар стал лидером по обеспеченности строящимся жильем. На одного жителя города приходится 6,2 кв. м, что на 4% больше год к году.

В Сочи отменили более 120 судебных актов о распоряжении муниципальными и государственными земельными участками, а также решений об узаконивании самостроев.

Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Адыгее назначен Азамат Конов. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Имущество краснодарского дистрибьютера ООО «Дарлинг» — около 100 тыс. бутылок алкоголя — выставили на торги за 12,9 млн руб.

Более 500 мигрантов выдворено с начала года из Краснодарского края. Это почти на 150 человек больше, чем годом ранее.

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