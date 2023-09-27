Краснодар стал лидером по обеспеченности новым жильем

За сентябрь 2023 года Краснодар стал лидером по обеспеченности строящимся жильем. По данным «Циан.Аналитика», на одного жителя города приходится 6,2 кв. м, 4% больше год к году. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Второе место по обеспеченности строящимся жильем занимает Тюмень — 3,46 кв. м, что больше на 28%, чем в сентябре 2022 года. На третьем месте по этому показателю Владивосток — 3,2 кв. м, что больше на 24% год к году. В Москве на одного жителя приходится 1,32 кв. м — это на 1% больше год к году.

В городах с населением более 500 тыс. человек на одного жителя пришлось 1,44 кв. м строящегося жилья (на 8,3% больше год к году). В целом обеспеченность жильем в новостройках в России за год выросла на 8%. Самый высокий объем строительства в пересчете на одного жителя в Краснодаре и Тюмени, минимальные значения — в Омске и Новокузнецке.

По словам вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяны Полиди, темп прироста населения на Кубани в 2010–2021 годах увеличился на 37,8%. Согласно прогнозам, этот показатель до 2030 года вырастет еще на 9,8%, а в 2031–2035 годах — на 12,9%.

Тат Гаспарян

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