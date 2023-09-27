В Краснодаре до 2028 года продлили соглашение на ремонт кинотеатра «Аврора»

Концессионное соглашение между мэрией Краснодара и ООО «Инвестстрой» на реконструкцию кинотеатра «Аврора» продлили до 2028 года. Об этом сообщает «РБК ТВ Юг» со ссылкой на главного архитектора Краснодара Илью Чикаева.

«Работы поставлены на паузу. Но концессия продлена, никто от этой идеи не отказывается, нужно только время, чтобы понимать, как это будет реализовываться дальше»,— отметил главный архитектор Краснодара. Он подчеркнул, что работы могут завершить раньше намеченного строка.

Кинотеатр «Аврора» построили по проекту архитектора Евгения Сердюкова в мае 1967 года. В 1981 году его признали памятником архитектуры. О планах властей Краснодара провести реконструкцию объекта стало известно в 2015 году. Муниципальный контракт на выполнение работ заключили с ООО «СТК». Однако подрядчик снес несущие перегородки и порвал 3D-экран. После судебных разбирательств объект культурного наследия вернули в ведение мэрии.

В мае 2019 года с компанией бизнесмена Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой» было заключено самое крупное в стране концессионное соглашение по реставрации объектов культурного наследия. В восстановление кинотеатра намеревались вложить почти 3 млрд руб. Работы планировали завершить к концу 2024 года.

В декабре 2022 года компания приостановила реконструкцию «Авроры» из-за санкций в отношении России. По концепции соглашения для реконструкции необходимы были материалы из стран Европейского союза, которые стало невозможно ввезти. Сейчас компания проводит противоаварийные и подготовительные работы, приступает к проектированию.

Как отмечал мэр Краснодара Евгений Наумов, в проект реконструкции кинотеатра внесли изменения. В нем убрали подземную часть, где планировалось разместить развлекательные заведения и галерею. Здание кинотеатра хотят восстановить в прежнем виде.

Татьяна Ручкина

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