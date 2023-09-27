Новым бизнес-омбудсменом в Адыгее стал Азамат Конов

Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Адыгее назначен Азамат Конов. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Азамат Конов будет заниматься защитой прав предпринимателей, правовым сопровождением и консультациям, разъяснениям о мерах поддержки субъектов МСП. В его задачи также будет входить развитие инвестиционной привлекательности и деловой активности республики.

Азамат Конов имеет экономическое и высшее юридическое образование. Более 18 лет н проработал в УФССП по республике Адыгея. До назначения на должность бизнес-омбудсмена он был замруководителя УФССП по региону. Он имеет много ведомственных наград Минюста РФ и Федеральной службы судебных приставов.

Татьяна Ручкина

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