Новым бизнес-омбудсменом в Адыгее стал Азамат Конов
Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Адыгее назначен Азамат Конов. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.
Фото: пресс-служба правительства Адыгеи
Азамат Конов будет заниматься защитой прав предпринимателей, правовым сопровождением и консультациям, разъяснениям о мерах поддержки субъектов МСП. В его задачи также будет входить развитие инвестиционной привлекательности и деловой активности республики.
Азамат Конов имеет экономическое и высшее юридическое образование. Более 18 лет н проработал в УФССП по республике Адыгея. До назначения на должность бизнес-омбудсмена он был замруководителя УФССП по региону. Он имеет много ведомственных наград Минюста РФ и Федеральной службы судебных приставов.
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