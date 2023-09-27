Финансирование строительства трассы «Джубга — Сочи» увеличат на 59 млрд рублей

Субсидии на строительство автотрассы «Джубга — Сочи» увеличат на 58,6 млрд руб. в 2024 году, согласно проекту распределения федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дополнительное финансирование получит ГК «Российские автомобильные дороги». В 2025 году субсидии увеличат на 54,8 млрд руб., в 2026 году — на 43,4 млрд руб.

«Кроме того, планируется увеличить финансирование мероприятий по реализации новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность юга России: в 2024 году на 10 млрд руб., в 2025 году на 14,2 млрд руб., в 2026 году на 11,2 млрд руб.»,— сообщает издание.

Новая четырехполосная автодорога с разрешенной скоростью 100 км/ч и длиной 152 км начнется от трассы М-4 в районе Горячего Ключа, пойдет до Туапсе и вдоль черноморского побережья до аэропорта Адлер. Полностью построить трассу планируют к 2035 году. Изначально стоимость проекта оценивалась в 1,5 трлн руб.

Анастасия Донскова

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