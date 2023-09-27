В Армянске задержали жителя Краснодара, пытавшегося примкнуть к ВСУ

В Армянске при попытке пересечь государственную границу задержали жителя Краснодара, планировавшего примкнуть к ВСУ. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

По данным издания, мужчина пытался пересечь границу незаконно, миновав пункт пропуска.

В настоящее время злоумышленник находится под арестом на два месяца. В случае доказательства вины мужчины ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Анастасия Донскова

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