В Армянске задержали жителя Краснодара, пытавшегося примкнуть к ВСУ
В Армянске при попытке пересечь государственную границу задержали жителя Краснодара, планировавшего примкнуть к ВСУ. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».
По данным издания, мужчина пытался пересечь границу незаконно, миновав пункт пропуска.
В настоящее время злоумышленник находится под арестом на два месяца. В случае доказательства вины мужчины ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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