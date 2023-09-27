В Сочи отменили 120 судебных актов о самостроях и выделении земель

В Сочи отменили более 120 судебных актов о распоряжении муниципальными и государственными земельными участками, а также решений об узаконивании самовольных строений. Об этом сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на Краснодарский краевой суд.

В общей сложности комиссия крайсуда выявила около 200 спорных решений по указанным вопросам. По итогам проверки были прекращены полномочия двоих судей Центрального районного суда, Валерия Слука и Руслана Тайгибова. Их также лишили квалификационного класса. В отставку по собственному желанию ушли председатель суда Владимир Бахметьев и судья Владислав Власенко.

«В крайсуде считают, что причиной этих решений стали итоги работы комиссии»,— говорится в сообщении.

Проверка выявила нарушения при вынесении решений по земельным спорам и вопросам капитального строительства. Заявители в обход мэрии обращались в инстанцию. В дальнейшем спорные объекты выводили из государственной и городской собственности. В случаях признания законными самовольных построек, судьи выносили решения без проведения госэкспертизы, при отсутствии разрешительных документов и вне строительного надзора.

По данным издания, в краевом суде ожидают негативного воздействия на инициаторов проверки, поскольку отмена ранее принятых судебных актов могла задеть интересы крупных участников строительного рынка курорта.

Анастасия Донскова

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