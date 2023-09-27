Из Краснодарского края с начала года выдворили 517 нелегалов

Более 500 мигрантов выдворено с начала года из Краснодарского края. Это почти на 150 человек больше, чем аналогичный показатель прошлого года, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Краснодарскому краю Фото: ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Большинство нелегальных мигрантов приехали на Кубань из ближнего зарубежья — Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Грузии и Молдовы. Также в регионе незаконно находились граждане Египта, Китая, Конго, Бурунди, Мали, Кубы, Турции и США.

При выявлении нарушения миграционного законодательства граждан помещают в спецучреждение. Там они ожидают подготовки документов, необходимых для их отправки за пределы РФ.

По данным на 12 сентября, из Краснодарского края было выдворено 429 иностранцев и лиц без гражданства. Еще 490 человек находились в центре временного содержания иностранных граждан.

Татьяна Ручкина

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