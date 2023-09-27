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Кубань закупит белорусский общественный транспорт на 12 млрд рублей

До конца 2024 года Краснодарский край закупит общественный транспорт белорусского производства на более чем 12 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале пишет губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Обновление транспортного парка планируется в трех крупнейших городах региона. В Краснодар поставят 90 трамваев и семь электробусов, в Сочи — 50 автобусов и девять электробусов, в Новороссийск — 15 троллейбусов. Это самая крупная закупка общественного транспорта для Краснодарского края.

«Машины белорусского производства уже зарекомендовали себя как удобные и экологичные. А предприятия Беларуси — как надежные партнеры»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Георгий Ефименко

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