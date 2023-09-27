Сын Иосифа Кобзона подал иск на застройщика своего дома в Сочи

Сын Иосифа Кобзона, Андрей Кобзон, подал иск о защите прав потребителей в Пресненский суд Москвы. Сведения о заявлении опубликованы на портале инстанции.

СМИ стало известно о том, что Андрей и Анита Кобзон имеют претензии к индивидуальному предпринимателю, родственники которого построили на курорте дом семьи по индивидуальному заказу.

Как сообщает «Московский Комсомолец», ответчик утверждает, что все акты приема работ были подписаны заказчиком ранее без каких-либо претензий. К настоящему времени заявление господина Кобзона не принято к производству.

Анастасия Донскова

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