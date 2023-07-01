В Сосьве вручили ключи от новых домов людям, чьи дома сгорели в пожаре

В Сосьве (Свердловская область) глава региона Евгений Куйвашев вручил первые ключи от новых домов погорельцам. По данным регионального департамента информационной политики, сосьвинцам передали ключи от трех индивидуальных домов.

«В числе новоселов — семья сотрудников компании "Россети". Несмотря на потерю дома в огне Александр и Наталья Канищевы — работники Сосьвинского района электрических сетей — одними из первых пришли на помощь поселку, незамедлительно начав восстановление сетей энергоснабжения»,— говорится в сообщении департамента.

Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля. Общая площадь пожара составила 9 тыс. кв. м, уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23. Около 400 человек остались без жилья, двое погибли.

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