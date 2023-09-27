В Екатеринбурге закрывается ресторан «Шоко» после 19 лет работы

Французская кофейня «Шоко», которая находится в Екатеринбурге по адресу Малышева, 74, закроется 30 сентября. Об этом «Ъ-Урал» сообщили представители заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«На данный момент мы рассматриваем варианты новых концепций с учетом всех изменений, происходящих на рынке»,— заявили сотрудники ресторана в соцсетях. Заведение проработало 19 лет.

«Шоко» находится под управлением компании USTA, куда входил закрытый ресторан «Васаби», который проработал в здании гостиницы «Центральная» на улице Малышева 15 лет. Весной 2021 года в Екатеринбурге закрылся один из старейших ресторанов итальянской кухни «Портофино», который также находился под управлением USTA. Сейчас под управлением группы остается ресторан «Дубровин».

Напомним, ресторан «1991» в Ельцин-Центре закрылся на реконструкцию с 1 сентября, а 10 сентября прекратило работу необистро Pushkina 4. В ЖК «Макаровский» на набережной Исети осенью откроется заведение Engels, оно расположится на месте закрытого ресторана Grain.

Полина Хабарова

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