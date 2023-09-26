YouTube отказался от подписки Premium Lite

Видеосервис YouTube закроет возможность оформлять подписку Premium Lite с 25 октября 2023 года. Подписка стоимостью €6,99 в месяц позволяла просматривать видео без рекламы. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на электронные письма, которые получили подписчики.

Premium Lite стоила в два раза дешевле основной подписки Premium, в ней нельзя было пользоваться премиальными функциями вроде фонового воспроизведения и загрузки роликов на устройство для последующего воспроизведения офлайн. YouTube запустил Premium Lite в 2021 году для некоторых европейских стран, включая Швецию, Данию, Бельгию и Нидерланды. После окончания действия подписки у пользователей Premium Lite будет возможность либо вернуться к просмотру видео с рекламой, либо оформить основную подписку Premium — на первый месяц она будет предоставляться бесплатно.

Ранее YouTube добавил для подписчиков Premium возможность просмотра видео 1080p с повышенным битрейтом. Также сервис поднял цену подписки Premium: месячная плата увеличилась на $2, до $13,99, а годовая — на $20, до $139,99. Также выросла стоимость отдельного музыкального стриминга YouTube Music — она составила $10,99 в месяц.

Евгений Федуненко