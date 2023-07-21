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Коммерсантъ FM
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YouTube увеличил стоимость подписки Premium до $13,99 в месяц

Видеосервис YouTube поднял цену подписки Premium — месячная плата увеличится на $2, до $13,99, а годовая — на $20, до $139,99. Также выросла стоимость отдельного музыкального стриминга YouTube Music — она составит $10,99 в месяц.

Стоимость YouTube Music теперь отражает цену на другие музыкальные подписки, включая Apple Music, Amazon Music и Tidal. Spotify пока сохраняет прежний уровень цен и продолжает взимать с пользователей $9,99, хотя в компании и рассматривают возможность повышения цен. Текущие подписчики YouTube Premium перейдут на новые тарифы со следующего цикла оплаты (месячного или ежегодного).

YouTube Premium позволяет смотреть видео без рекламы и скачивать его на устройство, а также просматривать видео в фоновом режиме. В России нельзя приобрести платную подписку YouTube с марта 2022 года. Ранее YouTube начал тестировать функцию «стабильной громкости», которая позволила бы выравнивать звук в видео на платформе.

Евгений Федуненко

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