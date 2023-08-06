В YouTube Premium появилось видео повышенного качества 1080p

Видеосервис YouTube добавил для подписчиков Premium возможность просмотра видео 1080p с повышенным битрейтом. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителя сервиса.

Опция видео повышенного качества появляется и у обычных пользователей YouTube, однако при попытке просмотра в таком качестве платформа предлагает оформить подписку Premium. Ранее YouTube поднял цену подписки Premium — месячная плата увеличится на $2, до $13,99, а годовая — на $20, до $139,99.

Стандартное разрешение 1080p остается доступным для всех пользователей. Видео с повышенным битрейтом, по словам представителя компании, более четкое, что хорошо заметно в роликах с динамичными сценами, большим количеством деталей и природными ландшафтами.

Функция повышенного качества появилась в web-версии, на игровых консолях, в проигрывателе Google Chromecast и iOS — не все пользователи Android пока могут воспользоваться ею. YouTube тестировал новую возможность с апреля 2023 года. Ранее YouTube начал тестировать функцию аннотации к видео от искусственного интеллекта.

Евгений Федуненко