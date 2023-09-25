Правительство внесло изменения в эмбарго нефтепродуктов

Правительство разрешило транспортировку нефтепродуктов, принятых к экспорту «Транснефтью» и РЖД до вступления запрета об экспорте нефтепродуктов, введенного с 21 сентября. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте кабмина.

Изменения также затронули товарные коды дизтоплива, на которые распространяется эмбарго. Коды были сужены до ТН ВЭД ЕАЭС 2710.19.421.0 — 2710.19.425.0. Так образом из перечня было исключено судовое топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Накануне Bloomberg писал, что Минэнерго России подготовило проект поправок, которые также выведут из-под действия эмбарго бункерное топливо, газойль и некоторые средние дистилляты. «Транснефть» при этом включат в число лиц, которые могут принимать автомобильное топливо для экспортных поставок. В проекте сохранены ключевые ограничения, запрещающие экспорт большей части бензина и дизельного топлива, отмечает агентство. Министерство эту информацию никак не прокомментировало.

По данным Росстата, розничные цены на бензин и дизтопливо с начала года по 18 сентября выросли на 9,4%. На этом фоне правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго говорило, что запрет экспорта введен бессрочно.

Подробности — в материале «Ъ» «Хотели как лучше, а получили профицит».

Лаура Кеффер