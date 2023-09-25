Главные новости к утру 25 сентября

Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО украинского БПЛА над Брянской областью. Власти Тульской области также сообщили о работе ПВО из-за атаки беспилотника.

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 17 рейсов, а шесть отменены. Позднее Внуково и Домодедово сообщили о снятии ранее введенных ограничений на прилеты и вылеты воздушных судов.

Фонд американского инвестора Майкла Калви Baring Vostok продал мажоритарную долю в коллекторском агентстве «Первое клиентское бюро» (ПКБ) структуре российского предпринимателя Романа Ковалева. Другие совладельцы ПКБ также продали свои доли господину Ковалеву, узнал РБК.

Как выяснил «Ъ», молдавские власти предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн и готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Подробнее.

В августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка, подсчитали в Financial Times.

В 2024 году, как следует из проекта бюджета Социального фонда, пенсии неработающим пенсионерам в РФ проиндексируют на 7,5%, по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики. Подробнее.

По информации украинских СМИ, в Одессе ночью прогремели мощные взрывы. Спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что повреждения получили морской вокзал и зернохранилище. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил об одном пострадавшем. Минобороны РФ удары не подтверждало.

Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащего ему итальянского бренда Candy из-за «низкой прибыльности». Подробнее.

Минэнерго согласилось сократить штрафы для генкомпаний, пожелавших отказаться от проектов модернизации ТЭС из-за двукратного роста цен на оборудование. Генкомпаниям достаточно будет заплатить до 45% от предусмотренного штрафа. Подробнее.

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