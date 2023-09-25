Главные анонсы 25 сентября

В Москве пройдет заседание Совета федерации, открывающее осеннюю сессию.

В Москве состоится заседание Совета Госдумы, посвященное вопросам повестки дня предстоящего пленарного заседания.

В Москве состоится заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В Московском городском суде планируется рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину по делу о получении взятки.

Центральный районный суд Кемерово приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении председателя совета директоров холдинга «СДС-Уголь» и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, возбужденного по факту взрыва в ноябре 2021 года, в результате которого погиб 51 человек.

Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на взятие под стражу бизнесмена Игоря Коломойского.

В Вене состоится встреча главы Росатома Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В Брюсселе состоится заседание специальной координационной платформы Еврокомиссии по импорту украинского зерна в приграничные с Украиной европейские страны.

В Калифорнии запланирован запуск второй группы мини-спутников американской компании SpaceX для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

В Париже пройдут выборы судей Европейского суда по правам человека.

В Италии продолжится церемония прощания с бывшим президентом Италии Джорджо Наполитано. Похороны состоятся 26 сентября.

Сбербанк увеличит ставки по вкладам.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».