Агентство Reuters сообщило о переговорах США и Вьетнама по поставкам F-16

Администрация США обсуждает с Вьетнамом соглашение о поставках оружия, которое могут заключить уже в 2024 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, в пакет вооружений могут войти американские истребители F-16.

Уточняется, что сделка пока находится на ранней стадии, ее точные условия еще не определены и что, возможно, она в итоге не состоится. Но эта тема была ключевой на вьетнамо-американских переговорах, проводившихся в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в последний месяц.

По данным одного из собеседников агентства, США рассматривают возможность предоставления Вьетнаму специальных условий для финансирования дорогостоящего оборудования. Ожидается, что это поможет Ханою, испытывающему нехватку средств, отказаться от «зависимости от более дешевого оружия российского производства».

Белый дом США и МИД Вьетнама никак не прокомментировали информацию.

Как уточняет Reuters, с тех пор как в 2016 году сняли эмбарго на поставки оружия, экспорт вооружений США во Вьетнам ограничивался кораблями береговой охраны и учебно-тренировочными самолетами. При этом на поставки из России приходилось около 80% арсеналов Вьетнама. Ежегодно он тратит на импорт оружия около $2 млрд. США «оптимистично настроены» в том смысле, что в долгосрочной перспективе надеются перераспределить часть этих денег на оружие из Штатов или стран—союзников США, особенно из Южной Кореи и Индии. Тем временем Ханой также «активно ведет переговоры с Москвой по поводу нового соглашения о поставках вооружений», которое может спровоцировать санкции США, отмечает агентство.

В апреле Госдеп сообщал, что США на переговорах с Вьетнамом и другими партнерами обсуждали вопрос «диверсификации оборонных закупок». Американские власти «четко дали понять» Ханою, какова их позиция по вопросу закупок Вьетнамом российского оружия.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США за последние пять лет еще больше нарастили свою долю в мировом экспорте вооружений, в то время как показатели России вновь ухудшились. По словам экспертов, РФ экспортирует меньше оружия и поскольку оно сейчас нужно ей самой, и потому что США угрожают санкциями ее клиентам. В 2022 году мировые расходы на военные нужды достигли рекордной отметки $2,224 трлн.

Подробности — в материале «Ъ» «Оборонный марш».

Лаура Кеффер