США обсуждали с Вьетнамом «диверсификацию оборонных закупок от РФ»

США вели переговоры с Вьетнамом и другими партнерами вопрос «диверсификации оборонных закупок» от России, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Энтони Блинкен планирует посетить Вьетнам на этой неделе.

«Мы проводили разговоры и вели диалог с нашими вьетнамскими друзьями и другими партнерами по всему миру... (Подход.— "Ъ") будет соответствовать законодательству США... в том, чтобы такие партнеры, как Вьетнам, диверсифицировали свои оборонные закупки от России»,— сказал господин Критенбринк на спецбрифинге по поводу поездки Энтони Блинкена во Вьетнам (цитата по ТАСС).

Помощник госсекретаря отметил, что Вашингтон «четко дает понять» Ханою свою позицию по вопросу закупок оружия у России. Господин Критенбринк рассчитывает, что США и Вьетнам сохранят «крепкое партнерство» в различных сферах. По его мнению, поездка господина Блинкена «еще больше усилит, укрепит и углубит наше партнерство».

По данным авторитетного Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США за последние пять лет еще больше нарастили свою долю в мировом экспорте вооружений, в то время как показатели России вновь ухудшились. По словам экспертов, Россия экспортирует меньше оружия и поскольку оно сейчас нужно ей самой, и потому что США угрожают санкциями ее потенциальным клиентам.

Подробнее об экспорте оружия — в материале «Ъ» «У Стокгольма собственные счеты».

Леонид Уварчев