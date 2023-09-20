Зеленский не знает, смогут ли ВСУ добиться серьезного прорыва до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил CNN, что никто не знает, возможен ли в нынешнем году серьезный прорыв в контрнаступлении украинской армии. При этом, по его мнению, успехов у вооруженных сил Украины (ВСУ) будет больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я думаю, что никто этого не знает»,— ответил президент на вопрос, добьются ли ВСУ значительного успеха в контрнаступлении в этом году. «Но я думаю, что успехов будет больше»,— сказал господин Зеленский, указав на успехи украинской армии на востоке страны.

17 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинские военные достигли успехов в ходе контрнаступления. По словам главы государства, под контроль ВСУ перешли села Андреевка и Клещеевка в Донецкой области. Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждает, что закрепиться в этих населенных пунктах не удается ни украинским, ни российским войскам. Врио губернатора российской Запорожской области Евгений Балицкий считает, что до конца сентября ВСУ начнут третью волну контрнаступления.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов