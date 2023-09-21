Минспорт России отказался выплатить ежегодный взнос WADA размером $1,2 млн

Министерство спорта России сообщило об отказе выплачивать взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на прежних условиях. На данный момент РФ — единственный крупный плательщик, не перечисливший WADA взнос (его размер — около $1,2 млн). В Минспорте считают, что из-за выхода России из Совета Европы сумма взноса страны должна уменьшиться.

Согласно документам WADA, имеющимся в распоряжении ТАСС, 44 из 50 стран Европы уже перечислили взносы, при этом из восьми крупнейших плательщиков со взносом более $1 млн не заплатила только Россия.

В пресс-службе Минспорта подтвердили агентству, что не планируют перечислять WADA взнос, так как, по мнению ведомства, после выхода России из Совета Европы к РФ не должны применяться прежние критерии по формированию размера выплаты.

«В соответствии с решением исполнительного комитета WADA в 2023 году ежегодный взнос Российской Федерации должен составить $1 267 023. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы. В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности Совета Европы»,— подчеркнули в ведомстве.

При этом в 2022 году российская сторона полностью перечислила взнос WADA в установленные сроки. Это было сделано еще до выхода из Совета Европы.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) находится под санкциями. В 2015 году WADA лишило организацию статуса соответствия за многочисленные допинговые нарушения. Восстановиться получилось только к сентябрю 2018 года, однако на следующий год санкции в отношении РУСАДА были введены вновь. В мае 2023 года исполком WADA подтвердил, что восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство не планируется, однако обязанность платить взносы у РФ сохраняется.

Александр Кислов