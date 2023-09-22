ВТБ приступил к аудиту петербургских верфей ОСК

Выездные группы ревизоров банка ВТБ прибыли в Санкт-Петербург и уже начали аудит крупнейших производственных активов АО «Объединенная судостроительная корпорация». Об этом со ссылкой на собственные источники в отрасли 22 сентября сообщает «Деловой Петербург».

По данным издания, ревизоров интересуют финансовые потоки петербургских судостроительных заводов, при этом особое внимание будет уделено контрактам на строительство гражданских судов.

Оценить, сколько времени займет подведение итогов проверки, пока сложно. Возможно, на это потребоваться до полугода, уточняют собеседники «ДП».

Напомним, ранее появилась информация, что офис ОСК может переехать из Петербурга в Москву. В самой корпорации заявили, что вопрос о том, какие подразделения будут находиться в столице, а какие в городе на Неве, пока находится в стадии проработки.

Подробнее о переходе ОСК в доверительное управление ВТБ читайте в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

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