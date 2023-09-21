ОСК после реорганизации может сократить персонал и переехать в Москву

Управляющая компания перешедшей в доверительное управление банка ВТБ Объединенной судостроительной корпорации может переехать из Петербурга в Москву. Кроме того, ОСК, возможно, радикально сократит свой административный персонал. Об этом со ссылкой на несколько источников в судостроительной отрасли 21 сентября сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным собеседников издания, корпорация, скорее всего, разместится в одном из офисов в «Москва-Сити». При этом какие именно подразделения ОСК переедут в столицу, а какие останутся в Петербурге, пока не уточняется — этот вопрос, как отмечают источники, находится в стадии проработки.

Из открытых источников известно, что на сегодняшний день в головной компании ОСК трудятся 500 человек, а на всех предприятиях корпорации — больше 100 тыс. человек в 15 регионах.

«Ъ-СПб» писал, что банк ВТБ планируется кардинально перестроить работу менеджмента ОСК. Ранее глава ВТБ и новый председатель совета директоров корпорации Андрей Костин заявлял об «огромной финансовой дыре» в ее функционировании.

Подробнее о переходе ОСК в доверительное управление ВТБ читайте в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

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