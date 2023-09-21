В ОСК не подтвердили планируемый переезд офиса в «Москва-Сити»

В АО «Объединенная судостроительная корпорации» не рассматривают возможность размещения офиса в деловом комплексе «Москва-Сити» на Пресненской набережной в столице. При этом сам факт планируемого переезда в ОСК не отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Вопрос о том, какие подразделения будут находиться в Москве, а какие в Санкт-Петербурге, находится в стадии проработки»,— цитирует заявление представителей компании «Деловой Петербург».

Сроки переезда пока не уточняются.

Кроме этого, в ОСК не смогли прояснить, какую часть персонала коснется оптимизация. «Штатная численность будет определена после утверждения новой оргструктуры корпорации»,— заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что ОСК, скорее всего, разместится в одном из офисов в «Москва-Сити».

Подробнее о переходе ОСК в доверительное управление ВТБ читайте в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

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