Главные новости к утру 22 сентября

Система ПВО сбила два украинских БПЛА вблизи Крыма и на Кубани, сообщило Минобороны. Информации о пострадавших и повреждениях нет.
США предоставят Украине оружие на $325 млн, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS. На следующей неделе Киев также получит американские танки Abrams.
По данным «Ъ», Совкомбанк закончил выделение заблокированных активов и обязательств. До введения санкций на валютные активы у банка приходилось около 20% баланса. Сколько из них оказалось в новой структуре, неизвестно.
МИД Армении призвал направить миротворческую миссию ООН в Нагорный Карабах. Азербайджан заявил, что цели его «антитеррористической операции» в Карабахе были достигнуты.
По данным «Ъ», «Авито» договорилось о партнерстве с «Яндекс Маркетом». Он выделит более 8 тыс. своих пунктов выдачи заказов для обработки заказов пользователей «Авито».
С сегодняшнего дня ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14%.
Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией. Лидер КНДР считает, что это улучшит благосостояние народов двух стран.
Роскомнадзор проверит готовность операторов связи к авариям — от повреждения сетей до разрушения сооружений «в период действия военного положения». В частности, оценят защищенность хранения горюче-смазочных материалов и наличие антидроновой защиты, узнал «Ъ».
О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».