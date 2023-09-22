Главные новости к утру 22 сентября

Система ПВО сбила два украинских БПЛА вблизи Крыма и на Кубани, сообщило Минобороны. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

США предоставят Украине оружие на $325 млн, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS. На следующей неделе Киев также получит американские танки Abrams.

По данным «Ъ», Совкомбанк закончил выделение заблокированных активов и обязательств. До введения санкций на валютные активы у банка приходилось около 20% баланса. Сколько из них оказалось в новой структуре, неизвестно.

МИД Армении призвал направить миротворческую миссию ООН в Нагорный Карабах. Азербайджан заявил, что цели его «антитеррористической операции» в Карабахе были достигнуты.

По данным «Ъ», «Авито» договорилось о партнерстве с «Яндекс Маркетом». Он выделит более 8 тыс. своих пунктов выдачи заказов для обработки заказов пользователей «Авито».

С сегодняшнего дня ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14%.

Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией. Лидер КНДР считает, что это улучшит благосостояние народов двух стран.

Роскомнадзор проверит готовность операторов связи к авариям — от повреждения сетей до разрушения сооружений «в период действия военного положения». В частности, оценят защищенность хранения горюче-смазочных материалов и наличие антидроновой защиты, узнал «Ъ».

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».