«Авито» вышла на «Яндекс Маркет»

После банкротства PickPoint, с которым плотно работала «Авито», онлайн-платформе пришлось искать ему замену. Теперь компания объявила о партнерстве с «Яндекс Маркетом», который готов использовать более 8 тыс. своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) для обработки заказов пользователей «Авито». Мнения экспертов по поводу такого сотрудничества разделились. Одни считают, что оно выгодно обеим компаниям. Другие видят в этом риски для «Яндекс Маркета» «раскачать конкурента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С октября 2023 года заказы с «Авито» можно будет получить или отправить через 8 тыс. ПВЗ «Яндекс Маркета» в свыше 100 городах России, рассказали “Ъ” в компаниях. Услуга будет доступна для посылок до 12 кг и стоимостью до 15 тыс. руб. В будущем лимит планируется увеличить до 150 тыс. руб. Доставку заказов «Авито» в пункты выдачи организует «Яндекс Доставка», а клиенты смогут отслеживать свои заказы через «Яндекс Go».

«Авито» для обеспечения максимальной доступности своих услуг необходимо увеличивать охват доставки, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Эту задачу онлайн-платформе позволит решить партнерство с крупной логистической компанией «Яндекс Go», добавляет партнер Data Insight Федор Вирин.

После банкротства PickPoint — оператора, с которым «Авито» плотно взаимодействовала,— для онлайн-платформы стал актуальным вопрос расширения охвата доставки. В 2022 году «Авито» также начала открывать собственные ПВЗ совместно с EXMAIL. В компании отмечают, что сейчас действует более 600 ПВЗ, а всего откроется 1 тыс. таких пунктов. Однако этого объема недостаточно, считают опрошенные “Ъ” эксперты.

В свою очередь, для «Яндекс Маркета» партнерство с «Авито» позволит повысить привлекательность своих ПВЗ для франчайзи с точки зрения дополнительного заработка, считает Михаил Бурмистров. Пока сеть ПВЗ «Яндекс Маркета» отстает от ближайших конкурентов. Так, по подсчетам «Infoline-Аналитики», сегодня у Wildberries по всей стране действует около 28 тыс. пунктов выдачи заказов, у Ozon — 25 тыс. ПВЗ и еще 5 тыс. постаматов, у «Яндекс Маркета» — 10,5 тыс. пунктов и 3 тыс. постаматов.

По словам директора Tinkoff eCommerce Ильи Кретова, доля пунктов выдачи, где можно получить и отправить заказы «Яндекс Маркета», включая мультибрендовые ПВЗ, составляет 20% от их общего числа по России. Отказавшись от сотрудничества с «Авито», «Яндекс Маркет» рисковал бы потерять быстрорастущий B2C-сегмент логистического трафика «Авито», считает эксперт. «Однако при этом "Яндекс Маркет" рискует раскачать себе конкурента, особенно в свете последних новостей о трансформации модели бизнеса "Авито" (онлайн-платформа теперь намерена привлекать не только пользователей, которые продают подержанные товары, но и мелкооптовых продавцов, как это делают маркетплейсы.— "Ъ")»,— считает господин Кретов. Впрочем, Михаил Бурмистров полагает, что «синергетический эффект будет выше», чем возможные риски конкуренции.

В то же время сейчас у ряда крупных маркетплейсов снижается число пунктов выдачи заказов: так, в августе 2023 года, по подсчетам Tinkoff eCommerce, доля монобрендовых ПВЗ Wildberries уменьшилась на 23 процентных пункта (п. п) по сравнению с январем 2023 года, до 36%, у «Яндекс Маркета» — на 3 п. п, до 6%. У Ozon, напротив, этот показатель вырос на 15 п. п, до 26%. Остальной объем приходится на мультибрендовые ПВЗ.

В целом интерес к франшизам ПВЗ у инвесторов снижается, отмечают во Franshiza.ru: спрос на них за восемь месяцев 2023 года вырос всего на 9%. На это повлияло снижение почти на треть спроса на открытие пунктов под брендом Wildberries, в то время как у Ozon он практически не изменился, у «Яндекс Маркета» вырос на 20%. Для сравнения, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская, за весь 2022 год этот показатель вырос на 23% год к году. Она отмечает, что влияние на этот сегмент оказывает широкая распространенность сетей пунктов выдачи заказов, а также негативные отзывы тех, у кого не получилось развиться в этом направлении.

Алина Савицкая, Анастасия Тихомирова