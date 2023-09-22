Главные анонсы 22 сентября

Правительство России проведет заседание по рассмотрению проекта федерального бюджета на три года.

Вице-премьер РФ Александр Новак проведет встречу с руководителями нефтяных компаний для обсуждения ситуации на топливном рынке.

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесут на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

С 22 по 26 сентября на территории России пройдут белорусско-российское учение «Щит Союза-2023».

Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, а с 25 сентября — по нескольким депозитным продуктам.

В Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступят канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В Нью-Йорке пройдут переговоры президента Кипра Никоса Христодулидиса и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

В Марселе состоится визит папы римского Франциска.

22 сентября стартуют продажи новых устройств компании Apple: смартфонов iPhone 15, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro, а также смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2.