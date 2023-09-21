Песков: после гибели миротворцев в Карабахе ведется следствие

После гибели российский миротворцев в Нагорном Карабахе ведется следствие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле видели сообщения о задержаниях и отстранениях в ВС Азербайджана в связи с гибелью военных РФ.

«Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Принесены извинения, мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи. Мы пока не знаем все детали этого, но по крайней мере ведется следствие»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Вчера, 20 сентября, вечером Минобороны России сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах), обстреляли из стрелкового оружия. Все миротворцы погибли, но их число в военном ведомстве не указали.

По данным «Первого канала», погибших было четверо, главред МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян писала — пятеро. Сегодня, 21 сентября, стало известно, что один из погибших — заместитель командующего российским миротворческим контингентом Иван Ковган.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за гибель миротворцев. Он пообещал провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных.

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Александр Кислов