«Защитник Олег» заболтает мошенников

«Тинькофф» запустил новых голосовых роботов для борьбы с мошенниками. Но их придется обновлять чуть ли не ежедневно, считают эксперты. Сервис доступен на базе уже работающего «Защитника Олега». Предполагается, что банк будет распознавать нежелательные звонки, отвечать на которые будут персонажи «Фабрики роботов». Насколько это эффективная схема? И как она поможет в борьбе с киберпреступностью? Подробности — у Александра Мезенцева.

Мужчина на прогулке с собакой, дедушка, который ищет очки, женщина за рулем и даже герой комиксов Marvel «Дедпул» — таких персонажей для защиты клиентов от мошенников представил «Тинькофф».

Предполагается, что человекоподобные роботы будут отвлекать внимание мошенников и дольше удерживать их на линии. По оценке банка, именно первые пять минут разговора наиболее опасны для пользователя. За такое время можно убедить передать персональные данные или совершить трансакцию.

И чем дольше мошенник пытается «раскусить» жертву, тем меньше звонков он сделает. Собеседников, привыкших к диалогам по одному сценарию, это сбивает, рассказывает психолог телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова:

«То, что используется, в психологии описано как разрыв шаблона. Когда мы общаемся, мы ожидаем, что наш собеседник ответит в определенном диапазоне, и тут инициатива перехватывается, и уже уязвимым становится тот, против кого этот прием используется.

Самым невинным персонажем выглядит дедушка — вот она, легкая добыча, которую мы обманем. Дедушка и обрывает разговор, и повторяет фразы, просит подождать — то есть он проявляет заинтересованность. Это, с одной стороны, подкрепляет мотивацию, а, с другой, он делает это до бесконечности».

Система действительно эффективна, отмечают собеседники “Ъ FM”. Но и мошенники, зная о таких роботах, научатся их быстро распознавать и не терять время впустую. Поэтому нужно разработать широкую линейку персонажей, говорит главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов:

«Технология очень перспективная, аналогов, которые бы работали в других банках, просто нет. Единственное, количество сценариев и голосов, которые будет использовать помощник, должно быть многообразным. Это необходимо для того, чтобы сценариев было несколько сотен тысяч, тогда злоумышленники не смогут распознать, что разговаривают с роботом».

Полмиллиона пользователей уже могут воспользоваться такой услугой. В ближайший месяц подключить телефонного секретаря смогут абоненты всех сотовых операторов, даже если у них нет карты банка, заверяют в компании. Но есть риск, что система некорректно будет распознавать спам-звонки, и тогда начнется отток клиентов, предупреждает IT-эксперт Александр Баулин:

«Всегда остаются риски, что пользователь посчитает звонок важным или окажется, что система отклоняет много нужных вызовов. В случае с доставкой, например, или с такси достаточно прозевать звонок, и через 10-15 минут курьер или такси уже уедут».

Согласно отчетам банка, «Тинькофф» насчитывает свыше 30 млн клиентов. Для сравнения, в 2023 году каждый третий россиянин пожаловался на звонки с подозрением на мошенничество. И на всех «Защитника Олега» может не хватить.

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Елена Тюленева, Сабина Адлейба