ВТБ намерен кардинально перестроить работу менеджмента ОСК

Банк ВТБ планируется кардинально перестроить работу менеджмента Объединенной судостроительной корпорации. Об этом в ходе Восточного экономического форума 12 сентября заявил глава ВТБ и новый председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

«Сегодня компания представляет по большому счету набор отдельных верфей, которые сами заключают контракты. Такого больше не будет. Мы будем передавать функцию заказчика [в головной офис], контракты будут подписываться через головной офис, а верфи будут производственными площадками. Будет большая реформа системы управления»,— цитирует господина Костин «Деловой Петербург».

Также глава ВТБ и ОСК пожаловался на отсутствие корпорации «нормальной отчетности» и заявил, что последние 10 лет корпорация работала «как финансовая пирамида».

«Ъ-СПб» писал, что ранее председатель совета директоров ОСК Андрей Костин заявлял об «огромной финансовой дыре» в корпорации. По словам господина Костина, ОСК, которая перешла в доверительное управление ВТБ, — одна из наименее эффективных компаний.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте