Глава ВТБ заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК

Объединенная судостроительная корпорация, которая перешла в доверительное управление ВТБ, — одна из наименее эффективных компаний, которыми владеет государство, заявил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин.

По словам главы банка, ОСК в настоящее время имеет множество проблем, которые касаются корпоративного управления и глубокого технологического отставания. Кроме того, в бюджете корпорации, по оценке банкира, «огромная финансовая дыра», закрыть которую должно помочь государство. Еще одна проблема — отсутствие достоверной финансовой отчетности. Господин Костин отметил, что почти все контракты ОСК с заказчиками убыточные, а вся судостроительная отрасль постоянно нуждается в государственных деньгах. По оценке главы ВТБ, в целом потребуется вложить в отрасль от 0,5 трлн до 1 трлн руб. за 5-7 лет.

За убыточные контракты ОСК критиковал ранее президент России Владимир Путин. В августе 2022 года в ходе совещания по судостроению он обратил внимание занимавшего на тот момент пост главы корпорации Алексея Рахманинова на то, что заключенные контракты приносят убытки, а нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что правительство решило передать ОСК, которая отвечает за постройку почти всех военных кораблей и большей части гражданских судов в России, в доверительное управление ВТБ на пять лет. По данным «Ъ», решение вызвано срывом программы оздоровления ОСК, начатой в 2020 году.

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