Юбилейные избирательные технологии

Центризбирком (ЦИК) проведет серию мероприятий в честь 30-летия избирательной системы России. Так, в Государственном историческом музее откроется бесплатная экспозиция об истории народовластия в России, а на другой выставке покажут архивные фотографии — например, с вручения Владимиру Путину первого удостоверения президента в 2000 году. По словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, завершить празднование планируется до начала президентской кампании, которая стартует в декабре. Эксперты разошлись во мнениях о связи просветительской акции с выборами-2024: с одной стороны, она нацелена на легитимацию этой кампании, а с другой — ведомства любят отмечать юбилейные даты и подчеркивать свою значимость для государства на разных этапах его развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

План юбилейных мероприятий Элла Памфилова представила на пресс-конференции 20 сентября. Днем рождения избирательной системы современной России в ЦИКе считают 24 сентября 1993 года, когда вышел указ президента Бориса Ельцина о формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Госдуму. Они прошли 12 декабря того же года одновременно с выборами в Совет федерации и всенародным голосованием по проекту новой Конституции. Открывая пресс-конференцию, госпожа Памфилова напомнила, что последние 30 лет — это только часть «большого пути становления народовластия в стране». «И мы решили максимально использовать этот юбилей как предлог для того, чтобы с точки зрения развития электоральных процессов показать во всем многообразии нашу избирательную систему»,— пояснила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Откроет цикл праздничных мероприятий выставка «Право выбора. Краткая история российского народовластия» в Государственном историческом музее. По словам главы ЦИКа, этот совместный проект объединит в одном пространстве музейные предметы и архивные документы, раскрывающие историю формирования института выборов в России. «В критике наших противников наша страна всегда представляется неким таким тоталитарным чудовищем на протяжении всей своей истории, буквально от первых дней до настоящего времени,— отметил директор Исторического музея Алексей Левыкин.— Но если ты обращаешься к нашей истории, ты вдруг видишь, что эта страна с точки зрения участия масс, населения, людей уникальна». Выставка продлится до ноября, вход на нее будет бесплатным, добавил господин Левыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

22 сентября на Никитском бульваре в Москве откроется совместная фотовыставка ТАСС и ЦИКа «30 лет избирательной системе России: традиции и новации», которая расскажет об избирателях, кандидатах и организаторах выборов, о процессе голосования и знаковых моментах в истории. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов признался, что отобрать «самые характерные фотографии» из тысяч снимков было очень сложно, и описал некоторые из них. Так, на одном из кадров посетители увидят, как в 2000 году тогдашний председатель ЦИКа Александр Вешняков выдает Владимиру Путину только что подписанное удостоверение президента РФ. «Там есть и другой предшественник (Эллы Памфиловой.— “Ъ”) — Владимир Чуров, который учит фотокорреспондентов, как правильно фотографировать избирательный процесс»,— сообщил господин Кондрашов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль и председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль и председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Также 22 сентября стартует просветительский марафон Российского общества «Знание» и ЦИКа «Выборы в России: история и современность». Он включает цикл лекций от ведущих экспертов в области избирательного права, первую из которых проведет госпожа Памфилова. Помимо этого в рамках марафона запланирован цикл фильмов «От вече до ЦИКа», сказал гендиректор «Знания» Максим Древаль. А 24 сентября на телеканале «Россия 1» выйдет подготовленный ВГТРК документальный фильм «Выбор».

Кроме того, как ранее сообщал “Ъ”, 25 сентября во всех школах России уроки «Разговоры о важном» тоже будут посвящены 30-летию избирательной системы. По сценарию, разработанному при участии ЦИКа, школьникам сначала расскажут о демократии и важности участия в выборах, а затем предложат самим принять участие в условном голосовании.

Элла Памфилова уточнила, что праздничные мероприятия запланированы таким образом, чтобы успеть их завершить до старта президентской кампании в декабре, и за эти три месяца ЦИК планирует максимально рассказать россиянам о том, что представляет собой современная избирательная система. «Много стереотипов, много шаблонов вылезает сегодня негативных, а мы просто хотим показать, что есть на самом деле, что это за система»,— подчеркнула госпожа Памфилова.

По мнению политконсультанта Евгения Минченко, мероприятия по популяризации истории выборов в России со стороны ЦИКа и президентская кампания имеют прямую связь: «Я думаю, что ключевая задача — это легитимация президентских выборов». Результат предстоящей кампании «понятен и предсказуем», но очень важно показать, что все идет по процедуре, все прозрачно и легитимно, поясняет эксперт.

Политолог Алексей Макаркин, напротив, подобной прямой связи не видит. По его мнению, президентская кампания и без юбилейных мероприятий ЦИКа является самоценной и значимой для людей. Интерес к ЦИКу и его истории со стороны обычных граждан не очень большой, этим в основном интересуются журналисты, эксперты, политтехнологи, ученые и участники избирательной системы, отмечает господин Макаркин. А все перечисленные мероприятия укладываются в контекст празднования юбилеев и круглых дат, что становится популярным у различных госорганов, считает эксперт: «Уже довольно давно ведомства уделяют большое внимание своей истории. Это придает им дополнительную респектабельность и позволяет напомнить о своей значимости, укорененности и востребованности у государства на разных этапах истории». ЦИКу же в этом плане сложнее других, потому что это молодой орган, ведь ни в дореволюционной России, ни в СССР аналогов нынешнего Центризбиркома не было, резюмирует Алексей Макаркин.

Елена Рожкова