Добрым гражданам урок

На сайте «Разговоров о важном» в понедельник появились материалы к уроку «Избирательная система России», посвященному ее 30-летию. По сценарию, разработанному при участии Центризбиркома, школьникам сначала расскажут о демократии и важности участия в выборах, а затем предложат самим принять участие в голосовании. Старшеклассники проголосуют за новый элемент благоустройства в их школе, а в начальных классах дети выберут президента сказочной страны. Правда, эксперты считают предложенную палитру кандидатов неполной, а депутаты полагают, что такой урок должен вести не обычный учитель, а «погруженный» в тему профессионал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Урок «Разговоры о важном», посвященный юбилею избирательной системы России, пройдет во всех школах 25 сентября. Его программа для «началки» и старшеклассников немного отличается, но в обоих случаях запланированы просмотр видеообращения председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой и проведение некоего голосования.

Занятие в начальной школе начнется с беседы о прошедших выборах, которая, по замыслу авторов методических рекомендаций, поможет сформировать интерес обучающихся к ним. Учителям в этой части урока важно выделить «значительное время» для рассмотрения примеров заботы государства об образовании, здоровье и культуре, «чтобы дети смогли сделать вывод о том, что выборы в России — это реальная возможность повлиять на улучшение жизни всего общества». По желанию преподаватели смогут рассказать о конкретных депутатах и их реализованных инициативах, «направленных на развитие страны и улучшение жизни ее граждан».

После этого младшим школьникам предложат решить судьбу сказочной страны путем выборов ее президента. Детям раздадут избирательные бюллетени, а для их подсчета из числа учеников создадут счетную комиссию. В ряде школ могут даже установить «прототипы кабинок для голосования».

В бюллетене будет пять кандидатов: Карабас-Барабас, Золушка, Винни Пух, лиса Алиса и Баба-яга, у каждого из которых своя предвыборная программа.

Например, Карабас-Барабас обещает избирателям «большую сцену и хорошую зарплату». Золушка считает, что жизнь станет лучше, если каждый будет трудиться и помогать другим, и выступает за «семейный очаг в каждой семье». Лиса Алиса, напротив, сулит ликвидацию «тяжелого труда» и размещение по всей стране «полей чудес» для приумножения капитала. Баба-яга акцентирует внимание на своем возрасте и опыте, которые позволят заставить работать даже лешего и накормить всех здоровой едой из волшебной печки и молочной реки с кисельными берегами. А Винни Пух подчеркивает свои коммуникационные навыки, умение «со всеми договориться» и «все сделать», а также наличие «дружной команды» в лице Пятачка, Совы и Кролика.

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Политконсультант и автор концепции архетипов образов политиков Евгений Минченко считает, что представленная пятерка кандидатов сводится к четырем архетипам: Карабас-Барабас и Баба-яга соответствуют образу «правителя», Золушка — «сирота», Винни Пух — «простак», а лиса Алиса — «шут». «Палитра достаточно странная. Интересно, что здесь нет никакого варианта оппозиционного кандидата, то есть напрашивающегося архетипического образа "бунтаря"»,— отмечает эксперт.

По оценке политолога Константина Калачева, основная проблема этого списка — отсутствие у кандидатов отчетливых достоинств или недостатков: «Например, можно было бы добавить безответственного Колобка, за которого точно не нужно голосовать».

Кроме того, при общем курсе на патриотизм авторам следовало бы добавить больше персонажей из русских сказок, ведь из этой пятерки русские корни есть только у Бабы-яги, указывает эксперт.

«Сама идея дать детям возможность принять участие в выборах хорошая, но надо учить их делать осознанный выбор. Я не понимаю, как осознанно выбрать между Винни Пухом и Бабой-ягой. Трудно понять, к какой идее авторы урока хотят подвести детей»,— рассуждает господин Калачев. По его мнению, типажи должны быть понятные: герой и несколько антигероев, иначе такой выбор просто не имеет смысла.

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») идею в целом одобряет и полагает, что «никаких скрытых смыслов» подбор персонажей не несет: «Выбраны понятные и хорошо знакомые образы, которые могут заинтересовать». Хотя разработчикам подобных уроков все-таки лучше «выбирать персонажей российских сказок, все-таки в России живем», согласна депутат.

Учащимся средней и старшей школы перед голосованием тоже будут транслировать тезисы о значимости гражданственности и избирательных институтов, но выбирать они будут новый объект школьной инфраструктуры (бассейн, шахматный клуб, площадку и т. п.). Кроме того, учитель назначит наблюдателей, которые должны проконтролировать соблюдение принципов демократических выборов: равенства, альтернативности, тайны голосования, свободы волеизъявления и всеобщности. Учеников также ознакомят с выездным и электронным форматами голосования и продемонстрируют, почему каждый голос может стать решающим.

В методических рекомендациях к уроку сказано, что педагог должен транслировать уважение к отечественной истории (здесь, по сценарию, самый известный пример демократии — новгородское вече), «ценностям демократии и выбору народа».

Заодно должна прозвучать благодарность государству «за возможность выразить свое мнение и сделать выбор, за уважительное отношение к выбору народа нашей страны».

Партнером занятия выступает ЦИК РФ. Источник “Ъ” в комиссии отметил, что юбилей избирательной системы РФ и связанная с ним инициатива проведения «Разговора о важном» — это лишь один из естественных поводов и форматов для подобной работы с подрастающими избирателями.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) указывает, что рассуждать «о прелестях демократии» без понимания ее специфики в каждой стране достаточно сложно. Поэтому такую тему должен вести «погруженный» в нее профессионал, уверена она: «На общее утверждение о том, что "демократия — это власть народа", ребята приведут много примеров, когда у нас народ, к великому сожалению, отчужден от формирования власти. И думаю, что это породит больше вопросов у детей». Депутат также вспомнила свой опыт общения со старшеклассниками: «Ребята говорили об их праве участвовать в протестных акциях, проявляли интерес к выборам, политическим партиям. Поэтому могу сказать, что для них этот разговор уместен».

Елена Рожкова, Григорий Лейба