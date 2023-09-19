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Коммерсантъ FM
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Пушилин: Андреевка и Клещеевка находятся в серой зоне

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что расположенные вблизи Артемовска (Бахмута) села Андреевка и Клещеевка находятся в серой зоне. По его словам, украинским войскам не удается закрепиться в этих населенных пунктах. Однако российские войска их тоже не контролируют, поскольку села практически полностью уничтожены. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переходе под контроль украинской армии Андреевки и Клещеевки.

Виды Андреевки после боев

Виды Андреевки после боев

Фото: Alex Babenko / AP

Виды Андреевки после боев

Фото: Alex Babenko / AP

«Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне»,— сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Говоря о ситуации с Андреевкой, врио главы ДНР отметил, что село практически полностью уничтожено. «Противник пытается заходить, закрепиться, но наши артиллерийские подразделения при поддержке авиации не дают этого сделать»,— добавил он.

«Что касается Клещеевки, с южной части противник пытается заходить, с северной стороны наши подразделения. Важным там является рубеж по железной дороге. В полной мере там закрепиться не получилось бы даже при всем большом желании как у противника, так, увы, и с нашей стороны, потому что также населенный пункт практически полностью уничтожен»,— прокомментировал Денис Пушилин.

Владимир Зеленский в своих обращениях 15 и 17 сентября заявлял, что украинские войска достигли успехов в ходе контрнаступления. Тогда же он заявил о переходе под контроль ВСУ сел Андреевка и Клещеевка. В сводке Минобороны России от 17 сентября сообщалось о поражении украинских подразделений в Андреевке и Клещеевке. Эти два населенных пункта расположены на флангах Артемовска. Считается, что их контроль важен для удержания города из-за господствующих высот.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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