Балицкий прогнозирует новую волну контрнаступления Украины в сентябре

Врио губернатора российской Запорожской области Евгений Балицкий считает, что до конца сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут третью волну контрнаступления. Масштабное контрнаступление вооруженных сил Украины началось в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа. Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками»,— написал Евгений Балицкий в Telegram.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные достигли успехов в ходе контрнаступления. По словам главы государства, под контроль ВСУ перешли села Андреевка и Клещеевка в Донецкой области. Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждает, что закрепиться в этих населенных пунктах не удается ни украинским, ни российским войскам, поскольку села практически полностью разрушены. По его словам Андреевка и Клещеевка находятся в серой зоне.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».