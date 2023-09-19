Обратная сторона Лулы

Открывшаяся в Нью-Йорке неделя высокого уровня Генассамблеи ООН дала старт глобальной дискуссии о приоритетах мирового сообщества в условиях украинского конфликта. В то время как западные лидеры ставят во главу угла вопросы помощи Киеву, развивающиеся страны предлагают сместить акцент на поддержку наиболее уязвимых государств. Тон обсуждению на общих прениях задал во вторник выступивший первым из мировых лидеров президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который подверг резкой критике институты глобального управления за невнимание к развивающимся странам и предостерег от попыток разделить мир на зоны влияния и возобновить холодную войну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Mike Segar, Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Mike Segar, Reuters

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН сулит острую дискуссию о главных проблемах современного мира, раскол которого особенно явственно обозначился после начала украинского кризиса. Многочисленные утечки и заявления участников прений показывают: обсуждение в этом году будет заметно отличаться от недели высокого уровня сентября 2022 года.

Как сообщил журналистам представитель International Crisis Group Ричард Гован, после прошлогодней недели высокого уровня, «которая была достаточно сильно сосредоточена на Украине», страны Глобального Юга «настояли на том, чтобы эта неделя была сфокусирована на их проблемах». По словам Ричарда Гована, за прошедший год «большинство западных стран в определенной степени восприняли мысль, что у Глобального Юга есть право устанавливать повестку».

Нарастающая усталость незападных стран от конфликта на Украине вынуждает их все более активно формулировать альтернативную глобальную повестку и не считать помощь Киеву главным приоритетом.

Еще одно заявление, иллюстрирующее вероятную перенастройку приоритетов ООН в ходе недели высокого уровня, сделала в интервью телеканалу ABC News исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн, вдова покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна, который был одним из самых жестких критиков России. «Украина, как бы то ни было, выкачала весь кислород из комнаты. Мы, конечно, понимаем необходимость поддержки Украины. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии, как и Украина»,— признала госпожа Маккейн. По ее словам, в мире сложилась критическая ситуация с продовольствием, вызванная пандемией, изменением климата и растущим нежеланием развитых стран выделять средства Глобальному Югу. В связи с острой нехваткой финансирования Всемирная продовольственная программа вынуждена сворачивать свою деятельность в Афганистане и многих других странах.

Весьма символично, что 18–19 сентября в Нью-Йорке состоялся саммит Целей устойчивого развития (ЦУР). 17 целей в экономической, социальной и экологической областях были сформулированы странами—членами ООН еще в 2015 году. В число ЦУР входят искоренение голода, нищеты, обеспечение образования для всех и так далее. Изначально планировалось, что цели будут достигнуты к концу 2030 года.

«Мы не укладываемся в график. Такие глобальные кризисы, как пандемия, изменение климата, а также геополитическая напряженность, сводят на нет прогресс, добиваться которого удавалось ценой огромных усилий»,— заявил выступивший на саммите ЦУР от имени наименее развитых стран премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал.

«Цели устойчивого развития ООН нуждаются в спасении. Известно, что 12 из 17 этих целей и 18 из 169 связанных с ними задач касаются напрямую наименее развитых стран, средних внешний долг которых возрос с 41% ВВП в 2011 году до 54% ВВП в 2022-м. Высокая стоимость кредитов значительно сократила нашу возможность инвестиций в ЦУР и повысила риск долгового кризиса. Вместе с тем мы не отказываемся от взятых обязательств»,— отметил лидер небольшого королевства, затерянного в Гималаях.

В принятой по итогам саммита декларации выражается мысль о том, что ЦУР все еще могут быть достигнуты. Для этого необходимо предпринять «смелые, решительные, ускоренные, справедливые и ориентированные на преобразования действия, опираясь на международную солидарность и эффективное сотрудничество на всех уровнях». «Мы подчеркиваем, что ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету,— важнейшая глобальная задача и одно из необходимых условий устойчивого развития»,— отмечается в декларации.

Главным выразителем настроений государств Глобального Юга на общих прениях во вторник стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Особый вес обращению бразильского лидера придали два обстоятельства. Во-первых, Лула да Силва стал единственным участвующим в общих прениях первым лицом из стран БРИКС. Во-вторых, в этом году Бразилия переняла у Индии председательство в «Группе двадцати» ведущих экономик мира.

Основные тезисы своего выступления на общих прениях президент Бразилии озвучил на состоявшемся в конце прошлой недели в Гаване саммите «Группы 77 плюс Китай». На форуме в кубинской столице обсуждались реформы международных финансовых институтов, поддержка развивающихся стран в сложной экономической ситуации после пандемии, а также проблемы изменения климата.

«Мировое управление по-прежнему остается асимметричным. ООН, Бреттон-Вудская система и ВТО утрачивают доверие. Мировая политическая элита должна учитывать интересы и чаяния стран с низким и средним доходом и других наименее защищенных групп»,— заявил Лула да Силва.

По его словам, в рамках своего председательства в G20, которое официально стартует 1 декабря, Бразилия намерена создать рабочую группу по вопросам науки, технологий и инноваций с прицелом на отстаивание интересов развивающихся государств. Кроме того, президент подчеркнул важность обеспечения равноправного доступа этих стран к передовым цифровым и биотехнологиям, а также к ноу-хау в области энергетики в рамках четвертой промышленной революции.

«Геополитическая стабильность и безопасность не будут достигнуты там, где существуют социальная изоляция и неравенство. ООН была создана для того, чтобы стать домом взаимопонимания и диалога. Односторонние санкции наносят огромный вред населению стран. Мы будем по-прежнему критически относиться к любым попыткам разделить мир на зоны влияния и возобновить холодную войну»,— заявил Лула да Силва, выступая на Генассамблее ООН.

Между тем, как сообщил накануне выступления президента США Джо Байдена высокопоставленный источник в американской администрации, попытки Глобального Юга сделать акцент на проблемах развивающихся стран не смогли заставить главу Белого дома отказаться от плана по-прежнему строить дискуссию в Нью-Йорке вокруг Украины. «У президента Байдена есть четкая программа действий на ежегодной встрече мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН: сохранить мощную глобальную поддержку Украины. Но выполнить эту задачу будет сложно, особенно в этом году,— отмечает газета The Washington Post.— Удар, нанесенный украинским конфликтом по ценам на продовольствие и энергоносители, усилил в развивающихся странах призывы к урегулированию конфликта путем переговоров».

Сергей Строкань