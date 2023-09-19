Банкиру выставили счет по делу

К семи годам колонии общего режима приговорен бывший заместитель председателя Центробанка России Константин Корищенко. Таганский райсуд признал его виновным в хищении около 1,4 млрд руб. в Инвестбанке, в котором финансист занимал пост председателя правления после ухода с работы из ЦБ. Кроме того, вместе со своим подельником бизнесменом Максимом Пальчуном, получившим такой же срок, бывший банкир должен возместить по решению суда 550 млн руб.— сумму причиненного ущерба. Сами осужденные своей вины так и не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константина Корищенко правоохранители посчитали организатором аферы с ценными бумагами Инвестбанка

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Константина Корищенко правоохранители посчитали организатором аферы с ценными бумагами Инвестбанка

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Оглашение приговора в Таганском райсуде, назначенное на полдень вторника, несколько затянулось из-за того, что конвой доставил Константина Корищенко из СИЗО на итоговое заседание с опозданием. Как рассказывал “Ъ”, во время процесса банкир находился под домашним арестом, но на одном из завершающих слушаний был взят под стражу в зале суда за нарушение наложенных на него ограничений. Другой подсудимый, бизнесмен Максим Пальчун, находившийся под домашним арестом до оглашения приговора, прибыл в суд самостоятельно в сопровождении сотрудников ФСИН. В зале он занял место на скамейке среди посетителей, тогда как господина Корищенко разместили в «клетке».

Судья Марина Орлова приговор огласила быстро. Согласно ее решению, оба подсудимых были признаны виновными в совершении хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получили одинаковое наказание — по семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. После этого конвойные заковали в наручники Максима Пальчуна и проводили к его подельнику.

Отдельно в приговоре было отмечено, что гражданский иск ОАО «АКБ "Инвестбанк"» в лице госкорпорации АСВ удовлетворен полностью. В возмещение ущерба осужденные должны выплатить солидарно 549 250 300 руб.

Как сообщал “Ъ”, ранее в прениях сторон представители прокуратуры попросили приговорить Константина Корищенко и Максима Пальчуна к почти максимальным срокам по вмененной им в вину статье — к девяти с половиной и девяти годам заключения колонии общего режима соответственно. В свою очередь, обвиняемые и их адвокаты настаивали на полном оправдании.

Напомним, что Константин Корищенко и курский бизнесмен Максим Пальчун были задержаны в июне 2021 года оперативниками и следователями МВД. Бывший зампред ЦБ, занимавший на тот момент пост заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы, и предприниматель были помещены в СИЗО. Через год, когда завершалось следствие и решался вопрос о территориальной подсудности уголовного дела, Мосгорсуд перевел фигурантов под домашний арест.

В уголовном деле, фигурантами которого стали экс-банкир и бизнесмен, речь идет о хищении принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб.

По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, господин Корищенко, являвшийся предправления банка, подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании, по некоторым данным, являлся Максим Пальчун. Господина Корищенко обвинение сочло организатором этой аферы. При этом умысел на хищение ценных бумаг, как считает следствие, у сообщников созрел, когда уже стало ясно, что краха Инвестбанку не избежать.

Как рассказывал “Ъ”, с 2002 по 2008 год Константин Корищенко занимал должность заместителя председателя Центробанка, затем два года являлся президентом Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся не только предправления, но и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее кредитное учреждение лишилось, как сообщал регулятор, из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения». Дыра в его капитале превышала 60 млрд руб.

Тем временем в 2020 году Арбитражный суд Москвы по требованию конкурсного управляющего Инвестбанка признал сделку с отчужденными земельными паями недействительной и обязал вернуть все паи в конкурсную массу.

Отметим, что в последние годы бывшие руководители Инвестбанка не раз оказывались на скамье подсудимых. В июле тот же Таганский райсуд приговорил за многомиллиардную растрату вверенных средств на сроки от двух лет и шести месяцев лишения свободы до восьми лет и восьми месяцев бывшего бенефициара кредитного учреждения и совладельца хоккейного «Спартака» Сергея Мастюгина, и. о. председателя правления банка Ольгу Боргардт, бывшего акционера финансового учреждения Сергея Менделеева, члена наблюдательного совета Сергея Зайцева и вице-президента Григория Юсуфова. Для Мастюгина и Боргардт этот приговор стал уже вторым. Впрочем, некоторые из осужденных, которым наказание по двум делам было сложено в один срок, почти сразу вышли на свободу, поскольку наказание уже отбыли или по их эпизодам истек срок давности. Еще один бывший руководитель Инвестбанка Владимир Гезин, признавший свою вину в хищении почти 14 млрд руб., ранее получил три года и шесть месяцев колонии. Кстати, более десятка человек из числа «лиц, контролировавших банк» АСВ пытается привлечь к субсидиарной ответственности по возмещению более чем 40 млрд руб.

Стоит отметить, что, несмотря на то что Константин Корищенко и Максим Пальчун получили весьма солидные сроки с обязанностью возместить полумиллиардный ущерб, невыплата которого препятствует условно-досрочному освобождению, они имеют возможность выйти на свободу в скором времени. Срок давности по преступлению, за которое они осуждены, составляет, согласно законодательству, десять лет, и истекает он уже в декабре этого года. Если до этого времени апелляционная жалоба приговоренных не будет рассмотрена, то они по сложившейся правоприменительной практике будут освобождены Мосгорсудом.

Адвокаты подсудимых от комментариев и прогнозов воздержались.

Сергей Сергеев