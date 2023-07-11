Таганка, полная суда

Как стало известно «Ъ», поставлена точка в вопросе, какой именно суд должен рассматривать уголовное дело в отношении бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Их обвиняют в хищении 1,4 млрд руб. из Инвестбанка. Корищенко был председателем правления и членом совета директоров этого банка в 2012–2013 годах. После того как Савеловский райсуд вернул материалы в Генпрокуратуру и та внесла в них коррективы, касающиеся места совершения преступления, дело оказалось подсудно уже Таганскому райсуду. Попытки защиты обжаловать решение успехом не увенчались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель председателя Центрального Банка России Константин Корищенко (слева) в суде

Фото: Тверской районный суд Бывший заместитель председателя Центрального Банка России Константин Корищенко (слева) в суде

Фото: Тверской районный суд

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна Савеловский райсуд столицы вернул в Генпрокуратуру в декабре прошлого года. Причем ходатайствовала об этом защита обвиняемых, настаивая на том, что в обвинительном заключении имеется множество различных нарушений норм УПК.

Основанием для возвращения дела в надзор стало неверно указанное в материалах место совершения предполагаемого преступления. По мнению судьи Дмитрия Зозули, следствие неверно указало адрес депозитария, который дал добро на отчуждение хранившихся в нем и принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг. В частности, в обвинительном заключении фигурирует 2-я Хуторская улица, тогда как на момент совершения преступления организация находилась на Земляном Валу.

После того как следствие провело работу над ошибками, материалы дела вновь поступили в Савеловский райсуд, но уже другому судье — Дмитрию Неудахину. Однако в ходе первого же заседания вновь были выявлены нестыковки, явившиеся препятствием для рассмотрения.

На этот раз местом совершения преступления следствие выбрало Гончарную улицу, где располагался главный офис Инвестбанка. В итоге все материалы были переадресованы в Таганский райсуд, на территории которого и располагалось кредитное учреждение. Апелляционные жалобы защиты фигурантов на решение Савеловского райсуда Мосгорсуд оставил без удовлетворения. Прокуратура апелляционное представление подавать не стала.

Напомним, что возбуждено это уголовное дело было в июне 2021 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Следственный департамент МВД обвиняет бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко, который на момент ареста являлся завкафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также бизнесмена из Курска Максима Пальчуна в хищении принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг стоимостью 1,4 млрд руб. По версии следствия, преступление было совершено в 2013 году незадолго до отзыва у банка лицензии из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения». На момент краха дыра в капитале Инвестбанка составляла более 61 млрд руб.

Именно 64-летнего Константина Корищенко следствие считает организатором совершенного десять лет назад преступления.

Напомним, что господин Корищенко с 2002 по 2008 год занимал должность заместителя председателя Центробанка, затем два года являлся президентом Московской межбанковской валютной биржи, а в 2010 году возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк.

Экс-зампреду ЦБ инкриминируется подписание 30 июня 2013 года договора отчуждения 38 750 земельных паев в Истринском городском округе Подмосковья в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд».

В итоге ценные бумаги перешли во владение кипрской компании Twindor Holding Limited, держателем которых от ее имени оказался Максим Пальчун. 26 августа 2020 года Арбитражный суд Москвы по требованию конкурсного управляющего Инвестбанком признал эту сделку недействительной и обязал вернуть все паи в конкурсную массу.

Стоит отметить, что уже в ходе рассмотрения этого дела в Таганском райсуде велика вероятность его прекращения в связи с истечением срока давности. Защита обвиняемых комментировать ситуацию отказалась.

Олег Рубникович