Эрдоган: Путин не уйдет из Крыма

Россия не намерена уходить из Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он рассказал, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2014 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. И наши обсуждения не увенчались успехом. И я не смог заставить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже невозможно»,— сказал господин Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

Турецкий президент неоднократно предлагал выступить посредником для проведения российско-украинских переговоров. Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что скорейшего завершения военных действий хотел бы не только он, но и Владимир Путин. Он говорил, что доверяет господину Путину так же, как и лидерам западных стран.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер