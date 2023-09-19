Эрдоган считает, что военный конфликт на Украине будет длиться долго

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что военные действия на Украине закончатся еще нескоро. По его мнению, несмотря на все усилия по мирному урегулированию вооруженного конфликта, он в любом случае «продлится довольно долго».

«Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро»,— заявил господин Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS. При этом, по его словам, Анкара продолжит предпринимать усилия по установлению мира на Украине.

Турецкий президент также подчеркнул, что скорейшего завершения конфликта хотел бы не только он, но и президент РФ Владимир Путин. «Владимир Путин, как и я, выступает за скорейшее окончание войны на Украине. Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам»,— уточнил Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что он доверяет господину Путину так же, как и лидерам западных государств.

Ранее о том, что военный конфликт на Украине будет длинным неоднократно заявлял и действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он полагает, что, несмотря на стремление к скорейшему миру, если Украина перестанет бороться, то страна исчезнет. По его словам, политика стран Североатлантического альянса неизменна и они намерены до конца конфликта помогать Украине.

О готовности предоставить Украине гарантии безопасности на двусторонней основе говорили почти 30 стран. Соответствующие соглашения призваны стать промежуточным решением до вступления Украины в НАТО. Заявку на присоединение к НАТО президент Украины подал 30 сентября 2022 года. 11 июля страны блока решили упростить путь вступления Украины в НАТО, отменив выполнение плана действий по членству.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украину сажают на гарантин».

Александр Кислов